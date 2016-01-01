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أخبار العالم

مقتل وإصابة 7 عسكريين ماليين في هجوم مسلح

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
شن مسلحون، أمس الأحد، هجوما استهدف مجموعة من الجنود الماليين في مدينة تمبكتو، شمالي البلاد، الأمر الذي أسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى مقتل طفل.

يذكر أن هذا الهجوم هو الأول منذ انطلاق الحملة الانتخابية في مالي، تمهيدا للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد.

وكانت السلطات المالية حشدت 11 ألف جندي لتأمين الحملة الدعائية وعملية التصويت خلال الانتخابات، وقالت وسائل إعلام مالية، إن جهاز المخابرات ألقى القبض على امرأة مالية في العاصمة باماكو متهمة بمساعدة إرهابيين في صنع متفجرات عن طريق توفير مواد أولية.

وأوضحت أن المتهمة البالغة من العمر 34 عامًا اعترفت أنها كانت تساعد إرهابيين بتزويدهم بكميات كبيرة من المواد المستخدمة في صنع المتفجرات والألغام وقالت إنها تعرف ماهية هذه المواد.

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