فيرمايلين مدافع بلجيكا : سنشعر بالإحباط إن لم نتأهل للنهائي

أكد المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو إن الأمر سيكون "محبطا" إن لم ينجح منتخب بلاده في التأهل للمباراة النهائية لمونديال روسيا 2018.



وأضاف مدافع برشلونة - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية - "نحن أحد المرشحين لانتزاع اللقب فنحن في نصف النهائي، يجب علينا أن نؤمن بالفوز، نحن فخورون بطريقة لعبنا".



وأوضح "أقصينا المرشح الأول.. والآن الدور على فرنسا، وهو منافس أكثر صعوبة من البرازيل، فهو فريق قوي جدا من ناحية التنظيم، وإن لم نتأهل فسيكون الأمر محبطا".



يذكر أن بلجيكا تأهلت من الدور الأول في صدارة المجموعة السابعة، ثم تخطت اليابان بصعوبة في ثمن النهائي، قبل أن تقصي البرازيل من دور الـ8 بعد مباراة رائعة ومثيرة، لتصطدم بالمنتخب الفرنسي في قبل النهائي.



ووصف فيرمايلين الذي سيلعب المباراة المقبلة زميله الفرنسي المدافع أيضا في برشلونة، صامويل أومتيتي، بأنه "لاعب سريع ومتكامل للغاية"، ولكنه أشاد بالحالة التي عليها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو موضحا أن مواجهته لن تكون بالأمر السهل على أومتيتي.



وأضاف أنه إن توجب على منتخب بلاده أن يراقب لاعبا بعينه في فريق الديوك فسيكون الشاب المتألق كيليان مبابي، وقال إن "بإمكانه تغيير أي مباراة في أي لحظة، في حين أن (المهاجم أوليفييه) جيرو لاعب خطير آخر".



وعبر المدافع عن ثقته التامة في النجم الفرنسي تييري هنري، مساعد المدرب الإسباني لبلجيكا والذي توج حين كان لاعبا بلقب المونديال عام 1998 مع الديوك، وأنه لا يبخل عليهم بأي نصيحة ضرورية لتخطي منتخب "الديوك" والوصول للنهائي.



