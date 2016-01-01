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منوعات

قصة صحفي تحدى إعاقته.. يكتب بأسنانه لتحقيق حلمه.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
كريم جمال
قصة من العزم والإيمان قرر صاحبها أن يستمر فى طريقه حتى النهاية، لتحقيق حلمه ويصبح صحفيًا رغم كل العقبات التى لا ذنب له فيها، ولكنه أثبت للعالم أجمع حقيقة مقولة إن "الإعاقة إعاقة ذهن فقط وليست إعاقة جسد".

ظهر الصحفي الشاب "أليكس ماكنزي" فى مقطع فيديو مؤثر يُمسك قلمًا بأسنانه أثناء أحد اختبارات الكتابة، ليحصد ملايين القلوب قبل المشاهدات من حول العالم، تأثرًا بإصراره على تحقيق حلمه رغم عيب خلقي ولد به، تسبب فى جعل مفاصل يديه ثابتة لا تتحرك.

بدأت قصة "أليكس" طالب الصحافة والذى يعمل كمراسل رياضي، بالرغم من معاناته من "التقوس المفصلي"، الذى جعل مفاصل يديه فاقدة للحركة مدى الحياة.

ولكن الصحفي الشاب صاحب الـ 23 عامًا أصابه الخوف من أن تمنعه حالته الصحية من تعلم الكتابة السريعة وتدوين الملاحظات، وهى المهارة الأهم التى لابد أن تتوافر ضمن مهارات المراسل الصحفي، وقرر طالب السنة الأخيرة في جامعة "نوتنجهام ترنت" البريطانية أن ينجح في هدفه للحصول على المهنة المرموقة التى حلم بها دومًا.

بدأت قصة صموده عندما تعلم الإمساك بالقلم بأسنانه خلال المدرسة الثانوية، واستطاع البطل الشاب أن يصل معدل سرعته في الكتابة لحوالي 60 كلمة في الدقيقة، بحسب صحيفة "ديلي يمل" البريطانية.

قال "ماكنزي": "بإمكاننا تحقيق أي شيء، شعرت بذلك عندما قال أساتذتي إنهم لم يلتقوا أي شخص من قبل يكتب الملاحظات بتلك الطريقة، لقد بدأت في تعلم الكتابة بأسناني، ولم أكن أصدق أن أصل إلى هذه السرعة".

أضاف أنه يركز فى الفترة الحالية للوصول لمستوى 80 كلمة في الدقيقة خلال اختبار كتابة الملاحظات، لأن الكثير من الصحف توظف فقط من لديهم قدرات ومستوى عالي في كتابة الملاحظات.

واختتم كلامه قائلًا: "آمل أن أستطيع إلهام أناس آخرين، ليعلموا أنه بإمكاننا تحقيق أي شيء".
قصة صحفي تحدى إعاقته.. يكتب بأسنانه لتحقيق حلمه.. فيديو
قصة صحفي تحدى إعاقته.. يكتب بأسنانه لتحقيق حلمه.. فيديو
قصة صحفي تحدى إعاقته.. يكتب بأسنانه لتحقيق حلمه.. فيديو
قصة صحفي تحدى إعاقته.. يكتب بأسنانه لتحقيق حلمه.. فيديو

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