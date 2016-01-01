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محافظات

تكريم نخبة من الرواد العرب في شرم الشيخ.. صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:33 ص
تكريم نخبة من الرواد
تكريم نخبة من الرواد العرب في شرم الشيخ..صور
ايمن محمد
شهدت مدينة شرم الشيخ تكريم عدد من الرواد العرب، وذلك خلال حفل الرواد العرب الذي عقد مؤخرا بمشاركة عدد من الوزراء والدبلوماسيين من الدول العربية.

وتم تكريم عدد من الشخصيات المهمة أبرزهم الدكتور علي الذيب خبير التنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية وزليخة غلاب سيدة العطور الأولى فى أفريقيا والوطن والإعلامية الكويتية نجاة الحشاش والسفير بلال غمراوى نائب رئيس منظمة OMECA ومسئول عن تحقيقات في الجرائم الدولية المرخصة لدى الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وابراكان تقى الدين خبير المعلوماتية بدولة الجزائر والمحامية السعودية منيرة المطيري وشريفة العسيري خبيرة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية ومصممة الأزياء رباب الشايع وسيدة الأعمال السعودية الجوهرة عبداللطيف الماضي والكاتب الصحفي سامح النساج ومن أمريكا الكاتبة والأستاذة الجامعية بعلم النفس ريم شطيح.

كما تم تكريم الإعلامي السعودي عبدالعزيز السنيد ورجل الأعمال عبداللطيف الشمري والإعلامية السعودية سوسن الحميدان والإعلامية ولاء الحواري وسيدة الأعمال السعودية مسفرة الغامدي المدير الإقليمي لأكاديمية سفراء السلام بجدة والمستشار الأممي للتنمية المستدامة وعدد من الرواد العرب من عدة دول عربية.
تكريم نخبة من الرواد العرب في شرم الشيخ.. صور
تكريم نخبة من الرواد العرب في شرم الشيخ.. صور
تكريم نخبة من الرواد العرب في شرم الشيخ.. صور
تكريم نخبة من الرواد العرب في شرم الشيخ.. صور

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