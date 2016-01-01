بيراميدز يقترب من ثنائي المصري مقابل 65 مليونا

اقتربت إدارة نادي بيراميدز من اتمام التعاقد مع ثنائي المصري البورسعيدي أحمد أيمن منصور وأحمد جمعة، وذلك خلال فترة الانتقالات الحالية.



وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة أن العميد أحمد حسن هو من يقود المفاوضات مع مسئولي المصري وأنه قدم عرضا لضم الثنائي بـ65 مليون جنيه.



وأ كد العميد احمد حسن في مفاوضاته مع ادارة المصري أن نادي بيراميدز متمسك بضم الثنائي البورسعيدي خاصة وان تلك المراكز تحتاج للتدعيم لدى بيراميدز.