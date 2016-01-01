9 تقنيات متطوّرة تميز كاديلاك CT6 تحقق رشاقة غير معهودة





ويتميّز هذا النظام القابل للوصل بمنفذ كهربائي بكونه لا يؤدّي إلى اقتصاد باستهلاك الوقود بمعدّل يزيد عن الضعف مقارنة بنظام توليد الحركة التقليدي فحسب، بل يستفيد أيضًا من البنية المتطوّرة خفيفة الوزن لسيارة CT6 لابتكار باقة فريدة لهذه السيدان الراقية.



كما ظهرت للمرّة الأولى على الصعيد العالمي تقنية Super CruiseTM وذلك عبر سيارة CT6 أيضًا، وهي ميّزة مساعدة السائق بدون الحاجة لاستخدام الأيدي والأولى من نوعها للطرقات السريعة، وهذه شهادة على الدور المحوري الذي تلعبه سيارة السيدان الرائدة لدى ’كاديلاك‘ في إظهار التزام العلامة التجارية بالابتكار.



قال كريستيان سومر المدير الإداري في ’كاديلاك الشرق الأوسط‘: "منذ إطلاقها في الأسواق، وسّعت سيارة السيدان الرائدة CT6 حدود الابتكار وأرست معايير أعلى ضمن فئتها بقطاع السيارات. وفي الشرق الأوسط، كسبت CT6 الكثير من ثناء العملاء كما هو الحال في باقي أنحاء العالم. وقد ظهرت بعض أبرز تقنيات ’كاديلاك‘ الرائدة مثل ميّزة Super CruiseTM الأولى من نوعها بقطاع السيارات عبر CT6 للمرّة الأولى

وتستمر هذه السيارة بتوفير مستويات لا تضاهى من الراحة والملاءمة لصالح عملائنا."



ترتقي CT6 بتجربة العملاء إلى قمّة الفخامة والابتكار والتقنية وذلك عبر مجموعة من الخصائص المتطوّرة. ونستعرض تسع من أبرز الخصائص التي تجعل ’كاديلاك CT6‘، عبر تقنياتها المتطوّرة وخصائصها المبتكَرة، السيارة المفضَّلة للسائقين في الشرق الأوسط:



1. بنية الجسم الأكثر تطوّرًا في قطاع السيارات



تتمتّع CT6 بواحدة من أكثر بنيات الجسم تطوّرًا بقطاع السيارات، وهي عبارة عن هندسة تصميمية مرتكزة على الألمنيوم وتتضمّن 11 مادّة مخصّصة لكل جزء من السيارة – بالإضافة إلى العديد من الابتكارات التي تُعدّ الأولى من نوعها في قطاع السيارات – الأمر الذي يؤدّي إلى إرساء CT6 للمعايير الخاصّة بالابتكار والتقنية. وقد تم في سيارة CT6 اعتماد توجّه محدّد يقوم على مزيج متطوّر من مواد بنية الجسم خفيفة الوزن لأجل تحسين ديناميكيات القيادة وفي الوقت نفسه تعزيز الاقتصاد باستهلاك الوقود والارتقاء بمستويات الهدوء في المقصورة.



2. الرشاقة في القيادة



جرى تصميم نظام شاسيه الأداء المتطوّر في سيارة CT6 لتوفير تجربة قيادة تفاعلية – مع أفضل معايير القيادة والسيطرة والعزل بفئتها – ذلك عبر اعتماد ميّزة التوجيه الخلفي الفعّال (Active Rear Steer) وميّزة التحكّم المغناطيسي بالقيادة (Magnetic Ride Control) وخاصّية اختيار وضعيات القيادة.



3. الترفيه



تتميّز CT6 بتجهيزاتها التي تُبقي جميع الركّاب مستمتعين بالرحلة. وتشكّل منافذ HDMI وUSB بعض أبرز مزايا النظام الترفيهي المعلوماتي للمقاعد الخلفية ذي القدرات المتطوّرة. وبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الهواتف الذكية بكثرة، فإن ميّزة الشحن اللاسلكي هي أيضًا إحدى مزايا CT6 الفريدة، بحيث تتيح للمستخدمين شحن هواتفهم الذكية المتطابقة مع النظام دون الحاجة لوصل الأجهزة.



أما النظام الصوتي من نوع Bose Panaray مع 34 مكبّرًا للصوت، وهو أول نظام من فئة Advanced Technology Series يظهر حصريًا في سيارة CT6، فيوفر تجربة صوت خالية من أي شوائب في كافة أرجاء المقصورة الداخلية، مما يمكّن كل راكب من التمتّع بتجربة موسيقية راقية.



4. كاميرا المرآة الخلفية



يمكن للسائقين تحويل كاميرا الرؤية الخلفية في سيارة CT6 إلى شاشة LCD. وتقوم كاميرا المرآة الخلفية (Rear Camera Mirror) بلعب ملفات الفيديو عالية الدقّة HD المستمَدّة من الكاميرا المثبَّتة في الجهة الخلفية من السيارة. وتمنح المرآة رؤية إضافية بنسبة 300 بالمئة مما يضمن التمتّع برؤية شاملة تغطّي كل ما يوجد ضمن خط النظر، ويمكن تبديل استخدامها لتعود مرآة رؤية عادية عند الحاجة.



5. اتصال دائم



إن نظام تجربة مستخدم ’كاديلاك‘ (CUE) من الجيل القادم مصمَّم للتعرّف على كيفية تحدّث السائق. ويمكن لسائقي ’كاديلاك‘ إصدار تعليمات بسيطة مما يتيح لهم الحفاظ على تركيز تام على الطريق. وتُعتبَر CT6 واحدة من أكثر السيارات اتصالًا ضمن فئتها، ويعود الفضل بهذا إلى تقنية إقران الهاتف مع ميّزتي Apple CarPlay وAndriod Auto، مما يسمح لمستخدمي الهواتف الذكية الاتصال بتطبيقات أساسية مثل الملاحة والرسائل النصية التي لا تتطلّب استخدام الأيدي.



6. ميّزة تحديد مخاطر صدم المشاة



تستفيد CT6 من الكاميرات السبع الموجودة فيها للتعرّف على أماكن تواجد المشاة وذلك عبر تقنية الكشف على المشاة (Pedestrian Detection). وتقوم الكاميرا بإجراء مسح للطريق أمام السيارة لتحديد وجود المشاة ومن ثم إطلاق سلسلة من التحذيرات وتشغيل بعض المؤشّرات وفقًا لهذا. وعند الحاجة، تفعّل CT6 المكابح الأوتوماتيكية لمنع التصادم مما يضمن سلامة السائق والمشاة على حد سواء.



7. الرؤية المحيطية



يتم تزويد CT6 بما مجموعه سبع كاميرات، وهي تغطّي كامل المساحة المسطّحة للسيارة. وتعمل الكاميرات على توفير الدعم للخصائص الأخرى مثل ميّزة المساعدة في الحفاظ على المسار (Lane Keeping Assist) وميّزة الرؤية الليلية (Night Vision)، وهي توفر المزيد من مستويات السلامة للسائقين والركّاب. كما تستخدم CT6 أربع من الكاميرات السبع لتسجيل الفيديو للمنطقة المحيطة بالسيارة، وهذه ميّزة يتم تفعيلها تلقائيًا بمجرّد كشف أجهزة الاستشعار لأي حركة بالقرب من السيارة.



8. التثبيت الأوتوماتيكي للمركبة



تساعد ميّزة التثبيت الأوتوماتيكي للمركبة (Auto Vehicle Hold) في منع السيارة من التحرّك للأمام أو الخلف عند رفع السائق لقدمه عن دوّاسة المكابح. كما تساعد بتخفيف التعب خلال الازدحام المروري وتحسين مستويات السيطرة في القيادة على الطرق المنحدرة.



9. شاشة لمس على مسافة قصيرة من اليد



كل شيء في سيارة CT6 يقع على بعد مسافة قصيرة من أيدي السائق. وتسمح شاشة اللمس قياس 10.2 بوصة للسائق استخدام الشاشة بيسر وأمان. وتعمل شاشات LCD بشكل سريع وتستجيب بشكل فوري لأوامر السائق. كما يتم تجهيز الشاشات بميّزة التعرّف على خط اليد لتسهيل عملية إدخال العناوين وغيرها من الأوامر الأخرى.



تشكّل سيارة السيدان الراقية CT6 طرازًا بارزًا يجسّد التميّز لدى كاديلاك، وهي تتمتّع بتصميم جريء ذات مزيج متطوّر من مواد بنية الجسم خفيفة الوزن مع باقة من التقنيات المبتكَرة التي جرى تطويرها لتحقيق أداء ديناميكي وكفاءة عالية ورشاقة غير معهودة سابقًا ضمن فئة السيارات الفاخرة كبيرة الحجم.وضمن هذا الإطار، يبرز تمحور مهمّة ’كاديلاك‘ الدولية حول مقولة بسيطة ألا وهي: "الابتكار ليس فقط ما نقوم به؛ إنه متجذّر ضمن جينات كاديلاك."وتُعدّ التقنية الهجينة القابلة للوصل بمنفذ كهربائي مثالًا حقيقيًا على ابتكارات ’كاديلاك‘، وهي ميّزة طرحتها العلامة التجارية للمرّة الأولى عبر طراز CT6.