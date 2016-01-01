أول دكتورة في الجسيمات النووية : لم أستطع العمل في مصر

قالت الدكتورة شيماء أبو زيد أول مصرية تحصل على الدكتوراه في فيزياء الجسيمات النووية الأولية بتعاون مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة بروكسل خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، إنها حصلت على الدكتوراه في دراسة أصغر وحدات الذرة وهو "الكوارك".



وأضاف الدكتورة شيماء أبوزيد، أنها حصلت على الماجستير، ولم تستطع العمل مناوبًا في الطاقة النووية في المصر، والتحقت بالعمل في المركز الأوروبي للأبحاث النووية.