ملحمة بطولية للعاملين بمستشفى الحسين: فدينا المرضى بنفسنا في الحريق

تفقد "صدى البلد" مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة، الذي نشب فيه حريق السبت، برفقة الدكتور إبراهيم الدسوقي مدير مستشفى العباسية، فعلى بُعد خطوات من البوابة الرئيسية يقع المبنى الجديد الذي وقع فيه الحادث، تحديدا في الدور الرابع بقسم الرمد، فالردهة الطويلة التي كانت تعج بالمرضى والأطباء، أصبحت خالية تماما كباقي المبنى الذي تم إخلاؤه.



ظلام تام في مكان الحريق تحسبه بسبب فصل الكهرباء وبمجرد الاقتراب تلاحظ أنه حقيقي، يغطي السقف والجدران أكوام وأكوام من السواد، ويزين الجدران سلوك الكهرباء المنصهرة لتجاور أسرة المرضى، التي ما زال عليها طعامهم وأغراضهم، حيث تركوها للنجاة بحياتهم، كل الأثاث والأجهزة الطبية في الدور تحولت إلى خردة محترقة لا يظهر من معالمها شيء، ورغم شدة الحريق إلا أن بسبب تضافر الجهود لم يتم تسجيل أي حالات وفاة.



كعادته يستيقظ عمرو عبدالفتاح العامل بقسم التمريض في مستشفى الحسين الجامعي، يتنقل بين كل أقسام المستشفى، يباشر عمله بنشاط ويتعامل مع استقبال المرضى بأعداد كبيرة بـ ود كبير، حتى لاحظ في تمام الثانية والنصف ظهرا تصاعد دخان من شبابيك المبنى الجديد بالمستشفى يقول: "حاولنا نطلع لقينا النار وصلت للسلم الخلفي".



لم يتردد عمرو بعدها في جمع زملائه بالمستشفى لإنقاذ المرضى "أرواحهم كانت اغلى حاجة عندنا..اتجمعنا كلنا علشان ننزلهم بسرعة"، كما قال لـ"صدى البلد".



كانت تلك الساعات هي الأصعب في مسيرة عمرو خلال عمله في المستشفى، والذي دام لـ 15 عامًا، رغم أنه والطاقم الطبي بالكامل مجهزون للتعامل في حالات الطوارئ إلا أن ما حدث كان أسوأ مما تخيلوه: "احنا متدربين على التعامل مع الحوادث وكنا مستعدين من أيام ثورة يناير بس دي أول مرة تحصل حادثة كده"، موضحًا أن النيران نشبت في الدور الرابع بقسم الرمد ثم امتدت لتلحق بالأدوار الثلاثة العليا، الخامس، والسادس، والسابع.



ساعد كل من في المستشفى في إنقاذ المرضى، "الناس كلها بقت تجري وتساعد الدكاترة والممرضين والأهالي والعمال" كلً بما يستطع، فكانت الخطوة الأولى هي نقل المرضى لخارج المستشفى، "كان فيه حالات حرجة وعاملين عمليات كان لازم يطلعوا بالسلامة" كما قال عمرو لـ"صدى البلد".



لم تختلف جهود عمرو خلال الحريق عما قام به عم عبده الذي يعمل كـ عامل نقل في المستشفى منذ أكثر من 20 عامًا، يجول في أرجاء في المستشفى أكثر من اثنتا عشر ساعة بكرسي متحرك ينقل به المرضى لخارج المستشفى "بعيش على الحسنة اللي باخدها منهم"، قام عم عبده (58 عامًا) بعمله المعتاد أمس ولكن بأضعاف أعداد النقل المعتادة وبدون تلقي مال، "أنا صحتي على قدي بس دي الحاجة اللي قدرت أساعدهم بيها" كما قال لـ"صدى البلد".



أنهى محمد عبدالرحيم مدير الأمن في مستشفى الحسين الجامعي، وخلال عودته إلى المنزل تلقى اتصال هاتفي بضرورة الحضور مرة أخرى بسبب اندلاع حريق في الدور الرابع بالمبنى الجديد، "أول حاجة عملناها اتقسمنا ناس تخلى المكان وتنقل المرضى وجزء مسئول عن إخماد الحريق"، فكان إخلاء المكان وهو الجزء الأصعب بالتعاون مع كل العاملين بالمستشفى وأفراد الشرطة، والسلامة المهنية، فكانت إجراءات النقل رغم صعوبة الموقف إلا أنها كانت منظمة، منعًا لحدوث تكدس أمام المستشفى، كما قال مدير الأمن لـ"صدى البلد".



تم نقل بعض الحالات الحرجة والذي كان بعض منها في الرعاية المركزة هو الجزء الأصعب، ولكن بأمر من العميد ورئيس الجامعة تم استدعاء عربات إسعاف من وزارة الصحة ومن مستشفيات الجامعة ومن مستشفى سيد جلال، لنقل المرضى لرعايات مركزة في مستشفيات أخرى، واتوبيسات أخرى مجهزة لنقل المرضى الذين حالتهم تسمح لهم بالسير والتنقل، كما قال مدير الأمن لـ"صدى البلد".



وأوضح الدكتور إبراهيم الدسوقي مدير مستشفى الحسين وأستاذ الأنف والأذن والحنجرة لـ"صدى البلد"، خلال جولته لتفقد آثار الحريق، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في قسم الرمد، بالمبنى الجديد، وهو حديث البناء، وكان بحاجة للكثير من أعمال التطوير الهيكلية، وبالفعل كانت أعمال تطوير المكان تتم من قبل الحادث تحديدا في بداية يونيو الماضي، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية.



"حدوث حريق ضخم زي ده من غير وفيات ده إنجاز عظيم" هذا ما قال الدكتور إبراهيم أثناء تفقد مكان الحادث، موضحًا لـ"صدى البلد" أن المستشفى تستقبل يوميا أكثر من 1200 مريض على مدار اليوم، أما عن وفاة مريض في قسم الرمد بسبب الحريق، فلم يعلق مدير المستشفى الجامعي إلا بـ"سننتظر نتائج التحقيق وهي التي ستبين الوفاة بسبب الحريق أم بسبب مرض" كما قال لـ"صدى البلد".