أسهل وظيفة في العالم بـ 5500 دولار شهريًا

يحلم الكثيرون حول العالم بالحصول على أفضل وظيفة من حيث راحة العمل والعائد المادى الكبير، وهناك من ينجح للوصول لهذا الحلم، وآخرون يتملكهم اليأس ويرضون بالواقع.



ولكن ماذا ستفعل إذا سمعت عن أفضل أسهل وظيفة وأكثرها راحة في العالم ، براتب شهري 5500 دولار؟



وبحسب "سبوتنك"، نوجد الوظيفة في جزيرة بجنوب المحيط الأطلسي، وهي جزيرة أشبه بـ"الجنة"، بينما الوظيفة المطلوبة هي موظف جوازات في مطار جزيرة "سانت هيلينا" جنوبي المحيط الأطلسي، على الرغم من أن مطار تلك الجزيرة يستقبل طائرة واحدة فقط في الأسبوع.



الأمر الذى يعني أن هذا الموظف سيعمل ساعة واحدة فقط في الأسبوع، ويقضي باقي أيامه في حالة استجمام في الجزيرة، وهى واحدة من المستعمرات البريطانية في المحيط الأطلنطي، أما عدد سكانها فيبلغ 4500 شخص فقط، وهي جزيرة صغيرة جدا وغير معروفة.



وأعلنت السلطات فيها مؤخرًا أنها بحاجة لموظف جوازات للعمل في مطارها الوحيد البعيد، على أن المرشح الناجح سوف يحصل على راتب سنوي مقداره خمسين ألف جنيه إسترليني.