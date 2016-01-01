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أخبار العالم

مطارات دبي تحقق رقما قياسيا جديدا في عالم الطيران

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:00 ص
وصل العدد الكلي للمسافرين عبر مطارات دبي بين مايو 2017 ومايو 2018، إلى 88.23 مليون مسافر، أي بزيادة 2.6% عن العام الماضي.

ووفق موقع روسيا اليوم ، يتربع مطار دبي على قمة المطارات الأكثر ازدحاما في الطيران الدولي، إذ قارب عدد المسافرين السنوي من خلاله 90 مليونا.

كما توقع خبراء أن نسبة الزيادة في عدد المسافرين ستكون أكبر في 2019، بالمقارنة مع عام 2018، وذلك بسبب التوسيع المستمر في المرافق والخدمات اللوجستية التي يدشَّن المزيد منها مع بداية العام المقبل.

ويلعب أيضا دورا رئيسيا في تنامي عدد المسافرين الدوليين، اتفاق الشراكة الأخير الموقع بين شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، والذي يتوقع أن يسهم بشكل أكبر في ناتج عام 2019.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة، احتلت الهند المرتبة الأولى بين وجهات السفر الأكثر إقبالا، إذ تشغل الوجهة أكثر من مليون مسافر شهريا، تليها السعودية والمملكة المتحدة.

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