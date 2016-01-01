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انطلاق برنامج المهنيين الشباب YPP للتوظيف بالأمم المتحدة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:07 ص
إنطلاق برنامج المهنيين
إنطلاق برنامج المهنيين الشباب (YPP) للتوظيف بالأمم المتحدة
أعلنت الأمم المتحدة إطلاق برنامج المهنيين الشباب (YPP) وهو مبادرة توظيف تلحق المواهب الجديدة بالأمم المتحدة من خلال امتحان قبول سنوي.

والبرنامج هو مبادرة لتعيين الشباب المؤهلين للعمل في الأمم المتحدة من الدول الغير ممثلة أو قليلة التمثيل في مسعى للتمثيل المتجانس بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وشروط القبول هي:

1- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال الاختصاص الذي يتقدم له.
2- أن لا يزيد عمره عن 32 عامًا نهاية هذا العام.
3- أن يجيد بطلاقة إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
4- أن يجتاز المتقدم امتحانًا تجريه الأمم المتحدة، علمًا أن وزارة الخارجية أجرت مركزًا إمتحانيًا للعام 2015 وامتحن المقبولين لعام 2016 في بيروت لعدم وجود العدد الكافي.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل على الرابط التالي
http://ow.ly/4aaA30jRNPB

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