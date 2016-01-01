الرباع محمد إيهاب: أنا بطل ومن حقي أطلب مقابل لظهوري بالإعلام

قال اللاعب محمد ايهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، والحاصل على ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط، إن طلب مقابل مادي للظهور عبر شاشات الفضائيات لا يعيب اللاعب، خاصة مع بطل مصري قام بإنجاز رياضي غير مسبوق".



وعبر "إيهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الأحد، عن استيائه من تعرضه لهجوم من الإعلامي خيري رمضان عقب رفضه الظهور على شاشة التليفزيون المصري دون مقابل.



ودافع اللاعب الدولي، عن حقه في طلب مقابل مادي مقابل الظهور بوسائل الإعلام، قائلا: "أنا بطل وبصرف على نفسي وتدريبي ومن حقي أطلب فلوس لظهوري بالإعلام اشمعنى محمد صلاح نجم ليفربول".



ونفى علمه بأنه سيظهر عبر برنامج مصر النهاردة الذي يقدمه خيري رمضان بالتليفزيون المصري، قائلا: "معد البرنامج لم يوضح أن ذلك البرنامج يعرض عبر ماسبيرو".



ولفت إلى أن ماسبيرو صرح عظيم لن يتأثر بظهوري من عدمه، مؤكدًا أنه ظهر قبل البطولة على شاشة التليفزيون المصري مع الإعلامي عصام شلتوت وبدون مقابل مادي.