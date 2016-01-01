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روسيا تكشف عن طائرة خارقة تعطل الأقمار الصناعية العسكرية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:20 ص
روسيا تكشف عن طائرة
روسيا تكشف عن طائرة خارقة تعطل الأقمار الصناعية العسكرية
تعمل موسكو على تطوير طائرة تشويش جديدة، قادرة على تعطيل الأقمار الصناعية العسكرية في وقت الحرب، مشيرة إلى أنه يمكنها شل أجهزة اتصال القوات البحرية والجوية والبرية للعدو.

وبحسب وكالة سبوتنيك ، قال مصدر في مجمع الدفاع الصناعي الروسي، اليوم الاثنين "في الوقت الحاضر، يجري العمل على بناء طائرة تشويش، ستحل مكان الطائرة الحالية التي تعمل في القوات الجوية الفضائية الروسية طراز "إل — 22 بي بي "بوروبشيك".

وستتلقى هذه الطائرة من معدات جديدة على متنها، وبفضل هذه التجهيزات ستكون قادرة على القيام بتدمير إلكتروني لأي أهداف على الأرض، أو في الجو أو البحر، إضافة إلى قدرتها على تعطيل أقمار العدو، التي توفر الملاحة والاتصال اللاسلكي لقواته على الأرض".

وأضاف: "اليوم أصبح تصميم مشروع هذه الطائرة جاهز، وفي المستقبل القريب يجب أن يتم فتح أعمال التصميم التجريبية المناسبة".

وأوضح المصدر أن الطائرة الجديدة ستسمى "بوروبشيك — 2"، لكن في القوات الجوية الفضائية، هذه الطائرة على الأرجح، ستكون تحت اسم مختلف".

وذكر المصدر، أنه حتى هذا التاريخ، لدى سلاح الجو الروسي، ثلاث طائرات تشويش على أساس طائرة "إل — 22"، غير أن السلسلة الأولى لـ"بوروبشيك"، ستكون صغيرة لأسباب طبيعية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى عشرة طائرات من هذا القبيل في روسيا ولا يمكن استنساخها اليوم.

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