احتجاجات هايتي تدخل يومها الثالث رغم إلغاء رفع أسعار الوقود

أغلق محتجون الشوارع في هايتي يوم الأحد في الوقت الذي قام فيه كثيرون بإتلاف أو نهب المتاجر التي ظلت مغلقة لليوم الثالث عقب الغضب من الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود في تلك الدولة الواقعة في الكاريبي.



واستخدم المحتجون وأغلبهم من الشبان أشجارا تم اقتلاعها وصخورا ضخمة لإغلاق الطرق بالإضافة إلى أكوام من إطارات السيارات التي تم اشعال النار فيها.



واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في بعض المناطق.



وكان يمكن مشاهدة بقايا سيارات محترقة في عدة أماكن في العاصمة بورت او برنس .



ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في هايتي بتجنب الاضطرابات في العاصمة وإعادة ترتيب خطط سفرهم بعد أن ألغت عدة شركات طيران رحلاتها.



وفي مطار توسان لوفرتور الدولي نام عشرات من المسافرين الذين تقطعت بهم السبل أمام المطار في انتظار استئناف الرحلات الجوية.



وأعلن رئيس الوزراء جاك جاي لافونتانت تعليقا مؤقتا للزيادات التي أعلنتها الحكومة في أسعار البنزين والسولار والكيروسين بعد ظهر السبت وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رفع سعر الوقود ولكن الاضطرابات استمرت.



وقلت حركة السيارات والدراجات النارية في شوارع العاصمة التي تناثر فيها الركام في الوقت الذي أصبح فيه مشهد الواجهات المحطمة والمباني المدمرة أمرا مألوفا.



وأعلنت سفارتا كندا والمكسيك في هايتي أنهما لن تعملا اليوم الاثنين.



ويعد قرار زيادة أسعار الوقود جزءا من اتفاق مع صندوق النقد الدولي يشترط على هايتي تطبيق إجراءات لزيادة دخل الحكومة وتحسين الخدمات وتقوية اقتصاد البلاد.



وأعلن متحدث باسم شركة طيران أمريكان ايرلاينز الأمريكية إلغاء ثلاث رحلات من بين سبع رحلات ذهاب وإياب كان من المقرر أن تتوقف في بورت او برنس يوم الأحد.