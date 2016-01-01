أول تعليق لـ وليد فواز بعد زواجه من هذه الفنانة

علق الفنان الشاب وليد فواز، على زواجه من الفنانة مي سليم لأول مرة، مشيرا الى أنه أصبح إنسانًا مختلف بعد زواجه.



وقال "فواز" في تغريدة له عبر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏‏وأكيد بعد الجواز بقيت إنسان تاني لأني بقيت إنسان جواه روحين".



تقضي مي سليم شهر العسل مع وليد فواز في اليونان، وتحديدًا في جزيرة "سانتوريني".



جدير بالذكر أن مي وفواز، عقد قرانهما الشهر الماضي بعد قصة حب بدأت أثناء تصوير مسلسل "الرحلة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.



