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فن

في ذكرى وفاته.. عبدالمنعم مدبولي أول فنان عربي تذكره دائرة المعارف النمساوية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:55 ص
عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي
تحل اليوم الاثنين الذكرى الثانية عشرة على رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي، أحد أهم صناع الكوميديا المصريين والذي أثرى المكتبة الفنية المصرية بمئات الأعمال الكوميدية الناجحة على مدار أكثر من خمس عقود.

ولد عبدالمنعم مدبولي في الثامن والعشرين من ديسمبر ١٩٢١ بحي باب الشعرية وتخرج من كلية الفنون التطبيقية، وعمل بها مدرسًا في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات.

التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي، وتخرج فيه عام 1949 في ثاني دفعاته وانضم لفرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي.

وفي عام ١٩٧٥، أسس فرقته المسرحية الخاصة "المدبوليزم" وقدم من خلالها عروض: "راجل مفيش منه"، "يامالك قلبي"، "مولود في الوقت الضائع"، "مع خالص تحياتى"، "حمار ماشالش حاجة".

اشتهر بتقديم برنامج الإذاعة "ساعة لقلبك" ، كما اشتهر بتقديم أغاني الأطفال في أعماله، ومن أشهر هذه الأغنيات " توت توت وكان في واد أسمو الشاطر عمرو وجدو عبده زارع أرضه والشمس البرتقالي".

وكرمه الرئيس السابق محمد أنور السادات بشهادة تقدير خاصة في أكاديمية الفنون عن دوره في مسلسل "أبنائي الأعزاء.. شكرًا".

كما يعد مدبولي أول فنان عربي كتبت عنه دائرة المعارف النمساوية ، و توفي في 9 يوليو 2006 متأثرا بمرض القلب عن عمر ناهز ‏85‏ عامًا.

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