مفاجأة سعيدة لعشاق القهوة

قالت دراسة حديثة، إن القهوة لها دور فعال في الحماية من مخاطر الوفاة المبكرة، وذلك بالإضافة إلى فوائدها الطبية المعروفة.



وبحسب "بوتن"، أجابت الدراسة التي نشرتها دورية الجمعية الأمريكية الطبية، عن تساؤل انتشر بين محبي تناول القهوة، وهو "هل القهوة تسبب الوفاة المبكرة؟"، وجاءت النتائج عكس ما هو معروف.



تبين أن القهوة الفورية وتلك الخالية من الكافيين لا تسببان الوفاة، وهما أقل ضررا للجسم مقارنة بحبوب البن، بالإضافة إلى دور القهوة الفعال في الحماية من خطر الوفاة المبكرة، وأشارت الدراسة إلى بعض الفوائد الطبية المعروفة للقهوة، كالوقاية من أمراض القلب وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم.



وقام الباحثون القائمون على الدراسة، بتحليل بيانات متعلقة بالعادات الصحية لنصف مليون شخص، تراوحت أعمارهم ما بين 38 عاما و73 عاما.



وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة تتوافق مع دراسات كثيرة أجريت مؤخرا، إلا أنها تصطدم مع حكم محكمة لوس أنجلوس العليا، والتي أقرت فيها بأن عبوات القهوة في كاليفورنيا يجب أن يصاحبها تحذيرا من السرطان، لكونها تحتوي على مادة كيماوية مسرطنة تستخدم في عملية التحميص.