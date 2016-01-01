الصحة العالمية: المصريون يحصلون على أرخص سعر للدواء بالعالم

قال الدكتور جان جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر منذ أكثر من عامين، إن الصحة أصبحت للجميع بمصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك عقب إقرار منظومة «التأمين الشامل»، بما يوفر الخدمات الصحية لغير القادرين بجودة عالية عقب تنفيذ القانون الجديد.



وأضاف «جبور»، أن المواطن المصرى يحصل على أرخص سعر للدواء بالعالم، ولكن المجتمعات العربية ترى أن «كل رخيص مابيسواش»، مشددًا على أن جودة الدواء المنتج بمصر لا تقل عن جودة الدواء المصنع فى أوروبا أو باقى دول العالم، ولكن الجانب النفسي هو ما يشعر الإنسان فقط أن الدواء المستورد أعلى فى فاعليته، وهو اعتقاد خاطئ.



وعن ملف «فيروس سى» أكد أنه إنجاز يتخطى «الإنجاز المحلى» ليصبح «عالميًا»؛ قائلا : "فنحن دوَّناه فى وثائق منظمة الصحة العالمية، فالهدف العالمى كان علاج 3 ملايين متعايش مع فيروس «سى»، وبفضل مصر الهدف العالمى تحقق، وهو علاج أكثر من نصف الـ3 ملايين متعايش، أى أن مصر عالجت أكثر من نصف ما عالجه العالم".

