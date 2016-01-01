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كأس العالم

أسامة نبيه يكشف سبب خلاف جهاز المنتخب مع حسام غالي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:27 ص
أسامة نبيه يكشف سبب
أسامة نبيه يكشف سبب خلاف جهاز المنتخب مع حسام غالي
قال أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، إنه لم يتدخل أي شخص في حل أزمته مع حسام غالي لاعب الأهلي السابق.

وقال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "روسيا 2018" والذي يذاع عبر فضائية أون سبورت: "حسام غالي تحدث لهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري بأنني أعامله بشكل غير جيد، وأيضا عن طريقة لعب هيكتور كوبر مع المنتخب".

وواصل: "كوبر اتخذ القرار باستبعاد حسام غالي، ولم أكن طرفا في هذه الأزمة، ولكنها تحولت إلى انتماءات أهلي وزمالك بين الجماهير".

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