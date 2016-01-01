وظائف خالية فى دار رعاية الأيتام بحي العبور بالعريش

أعلنت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء عن 12 وظيفة خالية للتعيين بجمعية تنمية المحلي لرعاية الأيتام بحي العبور بمدينة العريش وهي عمالة بعقد مؤقت.



وقال حسن سلامة مدير عام القوى العاملة بالمحافظة إن الوظائف المطلوبة هي مديرة لدار الايتام بمؤهل بكالوريوس ويفضل تربوي براتب 1000 جنيه، وعدد 2 مشرفة على ان يكون بمؤهل بكالريوس والراتب 800 جنيه، وأمين مخزن وسكرتارية بمؤهل بكالوريوس أو دبلوم تجارة وخبرة والراتب 700 جنيه.



وعدد 5 أم بديلة بمؤهل بكالوريوس أو دبلوم وخبرة و الراتب700 جنيه، وعدد 3 عمالة عادية بدون مؤهل والراتب 600 جنيه.



وقال جميع الوظائف المطلوبة سيدات فقط حيث سيتم التعاقد بعد عمل الاختبارات اللازمة بمقر دار رعاية الأيتام بحي العبور وفي الميعاد الذي تحدده ادارة الجمعية.