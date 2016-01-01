ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وظائف خالية فى دار رعاية الأيتام بحي العبور بالعريش

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:28 ص
وظائف خالية فى دار
وظائف خالية فى دار رعاية الأيتام بحي العبور بالعريش
احمد صالح
أعلنت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء عن 12 وظيفة خالية للتعيين بجمعية تنمية المحلي لرعاية الأيتام بحي العبور بمدينة العريش وهي عمالة بعقد مؤقت.

وقال حسن سلامة مدير عام القوى العاملة بالمحافظة إن الوظائف المطلوبة هي مديرة لدار الايتام بمؤهل بكالوريوس ويفضل تربوي براتب 1000 جنيه، وعدد 2 مشرفة على ان يكون بمؤهل بكالريوس والراتب 800 جنيه، وأمين مخزن وسكرتارية بمؤهل بكالوريوس أو دبلوم تجارة وخبرة والراتب 700 جنيه.

وعدد 5 أم بديلة بمؤهل بكالوريوس أو دبلوم وخبرة و الراتب700 جنيه، وعدد 3 عمالة عادية بدون مؤهل والراتب 600 جنيه.

وقال جميع الوظائف المطلوبة سيدات فقط حيث سيتم التعاقد بعد عمل الاختبارات اللازمة بمقر دار رعاية الأيتام بحي العبور وفي الميعاد الذي تحدده ادارة الجمعية.

ترشيحاتنا

بيراميدز يقترب من ثنائي المصري مقابل 65 مليونا

مدرب تونس: رؤوف خليف شديد القسوة في انتقاد على معلول .. فيديو

أشهر سائقة ميكروباص بالمقطم: حصلت على ليسانس حقوق وأعمل منذ عمر 5 سنوات

أطعمة يجب تناولها بعد المضادات الحيوية لسبب صادم

اليوم.. الأهلي يواجه Krasnodar الروسي وديًا

النني عن فتية الكهف: ندعو الله من أجل سلامتهم

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

محمد رياض ورانيا محمود ياسين يشاركان الجمهور بصورة رومانسية

6 علامات صادمة تدل على إصابتك بسرطان الثدي

برلماني يحرج الحكومة بسبب القمامة: الكلام حلو والتطبيق صعب

كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة

مفاجأة سعيدة لعشاق القهوة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

فيديو

13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى
كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة
سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها
أشهر سائقة ميكروباص بالمقطم: حصلت على ليسانس حقوق وأعمل منذ عمر 5 سنوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟