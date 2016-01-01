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أخبار العالم

محكمة في ميانمار تتهم صحفيين من رويترز بخرق قانون الأسرار

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:30 ص
محكمة في ميانمار
محكمة في ميانمار تتهم صحفيين من رويترز بخرق قانون الأسرار
رويترز
اتهمت محكمة في ميانمار اليوم الاثنين صحفيين مسجونين من رويترز بالحصول على وثائق حكومية سرية لتنقل بذلك هذه القضية التاريخية المتعلقة بحرية الصحافة إلى مرحلة المحاكمة بعد جلسات مبدئية استمرت ستة أشهر.

ووجه يا لوين قاضي منطقة يانجون للصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) تهمة خرق قانون الأسرار الرسمية الذي يعود للحقبة الاستعمارية والتي تصل أقصى عقوبة لها السجن 14 عاما. ودفع الصحفيان ببراءتهما.

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