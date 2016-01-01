تطوير النقل والتخزين أهم ملامح خطة التموين لتنمية التجارة الداخلية

تتخذ وزارة التموين استراتيجية معلومة لتنمية قطاع التجارة الداخلية من خلال مجموعة من الإجراءات لتعزيز النشاط التجاري وفقا لمعايير السوق السليمة لتحقيق الاستفادة الكاملة لجميع أطراف السوق.



من جانبه أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن اتفاق الوزارة مع شركة «نيبولون» الأوكرانية على ضخ 2 مليار دولار بما يعادل 35 مليارًا و800 مليون جنيه، إجمالى استثمارات مباشرة فى مجالات تخزين الحبوب فى صوامع نهرية ذات كفاءة عالية وسعة تخزينية أكبر، علاوةً على إمكانية تداول الحبوب ونقلها عبر وسائل «النقل متعدد الوسائط» واستخدام نهر النيل كأحد القنوات والمسارات الفاعلة في نقل الحبوب، مقسمة إلى 4 مراحل تبدأ مرحلتها الأولى خلال عامي 2018/2019.



كما يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، التنسيق الكامل مع المحافظات لإنشاء بورصات سلعية في المحافظات، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة السويس عن إنشاء أولى البورصات السلعية على مساحة 30 فدانا بتكلفة استثمار 2 مليار جنيه وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.



في الوقت التي الذي يواصل فيه جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية شن الحملات الرقابية على التجار ومقدمي الخدمات للسيطرة على السوق وخصوصا بعد تعديل الحكومة أسعار المحروقات لمنع التلاعبات في الأسعار.