قائمة أغاني للترفيه عن ترامب خلال زيارته لبريطانيا

اختار المسؤولون السياسيون في بريطانيا بعناية مجموعة من الأغاني الشهيرة للترفيه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لبريطانيا الأسبوع المقبل.



وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن أنه سيجري عزف قائمة الأغاني وأغلبها من الرومانسية القديمة ذاع صيتها في الماضي لعدد من المطربين مثل فرانك سيناترا وألفيس بريسلي وغيرهم، من جانب فرقة أوركسترا خلال لقاء الرئيس الأمريكي ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في قصر بلينهايم بمقاطعة أوكسفوردشاير.



وسيحضر اللقاء عدد من الوزراء بالحكومة البريطانية إلى جانب 150 من كبار رجال الأعمال، ومن بين هذه المختارات الغنائية، كما ذكر موقع "سكوتسمان" البريطاني، "طريقي" لفرانك سيناترا وهي اختيار ترامب لأول رقصة له كرئيس مع زوجته ميلانيا في حفل تنصيبه العام الماضي، وأغنية ألفيس بريسلي "لا أستطيع منع نفسي من الوقوع في الحب" و"من أجل عينيك فقط" للمطربة الأمريكية – الأسكتلندية شينا إيستون و"ذكرى" للمطرب أندرو لويد ويبر.