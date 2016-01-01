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المتحف العائم الإسباني يقترب من الشواطئ الفرنسية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
اقترب من الشواطئ الفرنسية المتحف الإسباني العائم، وهو عبارة عن سفينة شراعية استخدمت في القرن الـ 17 لنقل الذهب إلى إسبانيا، ليتم الاستعانة بها مؤخرا لتصوير فيلم قراصنة الكاريبي لعرض الأماكن، التي صور فيها الفيلم بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي تذكر المشاهد بأحداث الفيلم الشهير.

ويجوب المتحف الأسباني العائم بدءا من العاشر من يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل العديد من الشواطئ الفرنسية، منها شاطئ فيكامب فى 12 يوليو، وشاطئ هونفلور فى الفترة من الأول إلى الثامن من أغسطس، ثم شاطئ سان مالو لإعطاء فرصة أكبر لعشاق البحر للاستمتاع بأحداث الفيلم الشهير وهم على شاطئ البحر.

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