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منوعات

طرح سماعة رأس مضادة للضوضاء للأطفال الصغار بفرنسا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
طرح مؤخرا في الأسواق الفرنسية، أحدث سماعات الرأس المضادة للضوضاء والأصوات المرتفعة مخصصة للأطفال بين العامين و12 عاما، كى يستمتعوا بمشاهدة الألعاب النارية والحفلات الغنائية الصاخبة دون التعرض لأي أضرار في حاسة السمع.

وطرحت السماعات الجديدة من قبل شركة "إيرفون كيدز"، بمبلغ قدره 24.90 يورو، وتمتلك السماعات القدرة على خفض الضوضاء والصخب المحيط بالطفل بحوالى 25 ديسيبل (وحدة قياس للصوت) ، علما بأن التعرض لهذا الصخب والضوضاء يؤدى إلى تلفيات في الجهاز السمعي خاصة لدى الأطفال .

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