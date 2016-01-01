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منوعات

فرنسا تقيم مهرجان كتب الشباب خارج أسوار المكتبات الأربعاء

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:26 ص
صدى البلد
أ ش أ
يقام المهرجان الرابع لكتب الشباب في جميع أنحاء فرنسا بعد غد الأربعاء فى الهواء الطلق خارج أسوار المكتبات لتشجيعهم على القراءة والاطلاع خلال فترة الأجازة الصيفية، حيث يستمر المهرجان حتى 23 يوليو الجاري.

ويتضمن المهرجان هذا العام العديد من الأنشطة الأدبية بالمجان، والتي تشمل قراءة مقتطفات من الكتب الجديدة، وعقد لقاءات مع الأدباء والكتاب لإلقاء الضوء على الاستفسارات التي تهم الشباب مع إبراز كيفية توفير وسائل لجذب الأطفال للقراءة والعودة مرة أخرى للكتاب الذي هجره الشباب والأطفال من أجل شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة التي باتت تشغل وقت الشباب والأطفال ولا توفر لهم فرصة للقراءة .

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