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منوعات

غطاء جديد للزجاجة يظل مرتبطا بها لعدم الإضرار بالبيئة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
توصل مجموعة من خبراء البيئة من جامعة باريس بفرنسا إلى تطوير غطاء زجاجة ملتصق بها حتى لا يتم التخلص منها بشكل غير صحيح، أو في مصادر المياه حتى لا تلتقطه الطيور أثناء بحثها عن الطعام والتقاط الفضلات.

ولجأ بابيلور خبير البيئة الفرنسي إلى هذه الفكرة في يونيو 2016 في إقليم غرب العاصمة الفرنسية باريس، ليتم تعميمها حاليا فى جميع أنحاء فرنسا.

وحرص خبراء البيئة على أن يكون الغطاء ملتصقا بالزجاجة بصورة لا تعوق عملية تناول السوائل.

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