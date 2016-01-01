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منوعات

تحذير هولندي للشباب من أضرار مشروبات الطاقة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:26 ص
صدى البلد
أ ش أ
حذرت وزارة الصحة الهولندية الشباب من مشروبات الطاقة بسبب المشكلات الصحية المحتملة بين المراهقين الذين يتناولون هذه المشروبات بإفراط.

وأفاد بحث أجراه المعهد القومي للصحة العامة في هولندا بأن 1% أو 2% من المراهقين الهولنديين 1.2 مليون شاب يتناولون 3 أو أكثر من علب مشروبات الطاقة يوميا.

وجاء في نتيجة البحث، وفقا لموقع "دتش نيوز" الهولندي، أن هذا يعرض الشباب لمخاطر صحية مثل خفقان القلب والدوخة، وذلك يرجع إلى كميات مادة الكافيين إلى جانب التورين ودي – جلوكورونولاكتورن الموجودة في هذه المشروبات.

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