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أخبار البلد

المطار يسمح لمسئولة بوتسوانية بدخول مصر دون تأشيرة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:44 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الاثنين، لمسئولة من هيئة البريد في جمهورية بوتسوانا الأفريقية، بالدخول للبلاد دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة على جواز سفرها الرسمي، كما تقضي القواعد المعمول بها ومبدأ المعاملة بالمثل.

قالت مصادر أمنية بالمطار إن "شوانيلو خومو" مسئولة هيئة البريد البتسوانية، وصلت قادمة على الطائرة المصرية من جوهانسبرج ، لحضور ورشة عمل تشغيل التجارة الإلكترونية لصالح البلدان الإفريقية، والتي ينظمها البريد المصري.

وأضافت المصادر، تم الاتصال بالسفير اشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات الرسمية، الذي تشاور مع السفير ايمن مشرفة مساعد الوزير للمراسم، تقرر السماح للمسئولة البتسوانية بالدخول لعدم وجود سفارة مقيمة لمصر في بلادها، وفِي إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بشقيقاتها الأفريقيات.

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