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فن

آنت-مان أند ذا واسب يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:51 ص
آنت-مان أند ذا واسب
آنت-مان أند ذا واسب يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية
رويترز
تصدر فيلم الحركة الجديد(آنت-مان أند ذا واسب) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 76 مليون دولار.

والفيلم بطولة بول رود وإيفانجلين ليلي ومايكل بينا ومن إخراج بيتون ريد.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة (إنكريدبلز 2)بالمركز الثاني بإيرادات بلغت 29 مليون دولار. وتراجع فيلم الخيال العلمي والحركة (جوراسيك وورلد: فولن كينجدم)من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 28.6 مليون دولار. والفيلم بطولة كريس برات وبرايس دالاس هوارد وريف سبول ومن إخراج جيه. إيه. بايونا .

وجاء في المركز الرابع فيلم الإثارة الجديد(ذا فيرست بيرج) محققا إيرادات بلغت 17.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليكس سكوت ديفيز ويلان نويل وجويفان واد ومن إخراج جيراد مكموراي.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات (سيكاريو: داي أوف ذا سولدادو) من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت سبعة ملايين دولار.

والفيلم بطولة بينيشيو ديل تورو وجوش برولين ومن إخراج ستيفانو سوليما.

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