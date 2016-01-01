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محافظات

محافظة الوادي الجديد تناقش استعدادات موسم إنتاج التمور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:13 ص
اجتماع
اجتماع
محمد منصور ابو العلمين
عقد اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد اجتماعا موسعا بمجلس إدارة مجمع تمور المحافظة بهدف الوقوف على الموقف المالي للمجمع وعرض ما تم اتخاذه من إجراءات نحو الانتهاء من تعاقدات الإنتاج الخاصة بالمجمع، ومناقشة احتياجات الموسم الجديد وآليات الاستعداد له وموقف تطوير المجمع بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية.

وأشار سكرتير عام المحافظة بحسب بيان، اليوم الاثنين، إلى ضرورة إعداد تقرير مفصل لجميع إرادات المجمع ومصروفاته ووضع مخطط زمنى ودراسة متكاملة لمضاعفة الإنتاج والعمل على فتح أسواق جديدة لتعظيم الاستفادة من محصول البلح كمحصول إستراتيجي للمحافظة.

كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء المحال التِّجارية الجاري إنشاؤها بسور المجمع مما يوفر فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

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