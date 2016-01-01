ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اليابان تبحث عن ناجين من الفيضانات التي قتلت 100 شخص

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:50 ص
اليابان تبحث عن ناجين
اليابان تبحث عن ناجين من الفيضانات التي قتلت 100 شخص
رويترز
نقب رجال الإنقاذ في غرب اليابان بين الأوحال والركام اليوم الاثنين بحثا عن ناجين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية قتلت نحو 100 شخص بالإضافة إلى عشرات المفقودين.

وخفت حدة الأمطار عبر المنطقة التي شهدت أمطارا غزيرة الأسبوع الماضي وظهرت السماء الصافية ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز 30 درجة مئوية مما يثير مخاوف من حدوث موجة حر في المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء والماء.

وقالت يوميكو ماتسوي التي انقطعت المياه عن منزلها في مدينة ميهارا منذ يوم السبت "لا نستطيع الاستحمام والمراحيض لا تعمل ومخزوناتنا من الطعام آخذة في النفاد".

"عبوات المياه والشاي نفدت كلها من المتاجر والمحلات الأخرى".

وقالت شركات الكهرباء إنه يوجد اليوم الاثنين 13 ألف عميل بلا كهرباء في حين أن هناك آلافا بلا مياه.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن عدد القتلى وصل إلى ما لا يقل عن 97 شخصا بعد أن أجبرت مياه الفيضانات عدة ملايين على ترك منازلهم. وهذا أعلى عدد للقتلى منذ مقتل 98 شخصا في إعصار عام 2004 . ومن بين القتلى طفل عمره تسع سنوات.

وقال أحد الجيران لهيئة الإذاعة والتلفزيون "كان يأتي لمنزلنا عادة ليلعب.

"أنه أمر مؤسف جدا".

وقالت (إن.إتش.كيه) إن 56 شخصا آخرين مفقودون.

وعلى الرغم من أن الأمطار المتواصلة توقفت فقد حذر مسؤولون من حدوث زخات مفاجئة وعواصف رعدية بالإضافة إلى خطر حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية عند سفوح الجبال الشاهقة المشبعة بالمياه خلال مطلع الأسبوع.

ترشيحاتنا

ملحمة بطولية للعاملين بمستشفى الحسين: فدينا المرضى بنفسنا في الحريق

محمد رياض ورانيا محمود ياسين يشاركان الجمهور بصورة رومانسية

مدرب تونس: رؤوف خليف شديد القسوة في انتقاد على معلول .. فيديو

مطارات دبي تحقق رقما قياسيا جديدا في عالم الطيران

وزير الصحة التركي: مقتل 24 شخصا وإصابة 180 آخرين بحادث القطار

شاهد.. شوبير يكشف المسؤول عن أزمة فيديوهات المنتخب في روسيا

النيابة الإدارية: فتح تحقيق فى بتر يد طفلة بالمنوفية .. فيديو

اليابان تبحث عن ناجين من الفيضانات التي قتلت 100 شخص

أسامة نبيه يكشف سبب خلاف جهاز المنتخب مع حسام غالي

باولينهو لاعب برشلونة يعود لجوانزو الصيني على سبيل الإعارة

أشهر سائقة ميكروباص بالمقطم: حصلت على ليسانس حقوق وأعمل منذ عمر 5 سنوات

شاهد .. عملية إنقاذ 12 طفلا محتجزين داخل كهف فى تايلاندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

فيديو

13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى
كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة
سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها
أشهر سائقة ميكروباص بالمقطم: حصلت على ليسانس حقوق وأعمل منذ عمر 5 سنوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟