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الصين تعلن الانتهاء من إنشاء محطة فضائية جديدة بحلول 2020

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:47 ص
الصين تعلن الانتهاء
الصين تعلن الانتهاء من إنشاء محطة فضائية جديدة بحلول 2020
أ ش أ
أعلن مكتب هندسة الفضاء المأهول في الصين أن الأجزاء الرئيسة من محطة الفضاء الجديدة سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2020، وأن أول مهمات مأهولة سيتم إرسالها في عام 2021.

وقال مدير مكتب هندسة الفضاء المأهول وأول رائد فضاء صيني "يانج لي وي" –في تصريحات لوسائل إعلام صينية- إن وحدتي الاختبار الخاصتين بمحطة الفضاء الجديدة سيتم إرسالهما إلى الفضاء في عامي 2021 و2022، ومن المخطط إرسال ثلاثة أو أربعة مهمات مأهولة أو مركبات شحن عديدة خلال نفس العامين.

وأضاف "يانج" أنه بعد تركيب الأجزاء الرئيسة من محطة الفضاء، سيتم إرسال الكبسول الحامل للتسلكوب البصري الضخم لنفس المدار للدوران مع المحطة، مشيرا إلى أنه خلال بناء المحطة، سيصل عدد مهمات الفضاء المأهولة إلى نحو 5 مهمات سنويا مقارنة بواحدة فقط كل عامين أو ثلاثة أعوام عندما بدأت الصين إرسال رواد فضاء إلي الفضاء قبل أكثر من عشر سنوات، فيما سيتم توسيع نطاق عمل رواد الفضاء.

وكانت الصين قد وضعت خطة الشحن الفضائي المأهول بعنوان "مشروع الفجر" في السبعينات، غير أن الظروف الاقتصاية والتكنولوجية حالت دون التنفيذ . وفي عام 1986، أدرج مجلس الدولة تكنولوجيا الفضاء على خطة التنمية عالية التقنية. وفي عام 1992، أطلقت الصين برنامج رحلات الفضاء المأهولة، لتكون الصين ثالث دولة تحصل على تكنولوجيا السفر الفضائي المأهول بنفسها

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