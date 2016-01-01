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تشغيل أول خط طيران مباشر يربط منغوليا شمال الصين بأوروبا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:47 ص
تشغيل أول خط طيران
تشغيل أول خط طيران مباشر يربط منغوليا شمال الصين بأوروبا
أ ش أ
أعلنت الخطوط الجوية الصينية تشغيل خط جوي جديد بين مدينة "هوهيهوت" في منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، والعاصمة الروسية (موسكو).

ويعتبر هذا الخط المباشر الأول من نوعه الذي يربط هذه المنطقة مع مدينة أوروبية.

وكان مطار بايتا الدولي في مدينة "هوهيهوت" قد افتتح عدة خطوط دولية مؤخرا مع دول آسيوية منها: تايلاند وفيتنام، ويخطط لفتح خطوط جديدة تربط مع سنغافورة ونيبال وميانمار واستئناف الخطوط مع اليابان وكوريا.

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