تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.



وأوضح هشام في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية الأولى أن معظم المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة وكافة مداخل القاهرة تعمل بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى أنها ستشهد كثافات متوسطة خلال الساعات القليلة القادمة.



كا تشهد كافة المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة حركة متوسطة باستثناء كوبري 15 مايو الذي يشهد كثافات كبيرة عند نزلة الزمالك.



وأكد على انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتزامن مع وجود شبورة خفيفة خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.



وأكد أن طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قد يشهد بعض الكثافات نظرا لأعمال الرصف التي تتم بمنطقة المتحف الكبير ، كما يشهد شارع الأهرام وشارع الميرغني بمصر الجديدة بعض الكثافات نظرا لأعمال توسعة الشارعين.



كما أكد أنه تم غلق الدوران أسفل كوبري السيدة عائشة والذي يستمر حتى 18 من الشهر الجاري.



كما نوه إلى غلق شارع وادي النيل بالمهندسين اعتبارا من الجمعة الماضي ولمدة 3 سنوات تنفيذًا لأعمال إنشاء محطة وادى النيل بالخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق.



