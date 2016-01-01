ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:49 ص
تعرف على الحركة المرورية
تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
عبد العزيز جمال
كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.

وأوضح هشام في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية الأولى أن معظم المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة وكافة مداخل القاهرة تعمل بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى أنها ستشهد كثافات متوسطة خلال الساعات القليلة القادمة.

كا تشهد كافة المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة حركة متوسطة باستثناء كوبري 15 مايو الذي يشهد كثافات كبيرة عند نزلة الزمالك.

وأكد على انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتزامن مع وجود شبورة خفيفة خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

وأكد أن طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قد يشهد بعض الكثافات نظرا لأعمال الرصف التي تتم بمنطقة المتحف الكبير ، كما يشهد شارع الأهرام وشارع الميرغني بمصر الجديدة بعض الكثافات نظرا لأعمال توسعة الشارعين.

كما أكد أنه تم غلق الدوران أسفل كوبري السيدة عائشة والذي يستمر حتى 18 من الشهر الجاري.

كما نوه إلى غلق شارع وادي النيل بالمهندسين اعتبارا من الجمعة الماضي ولمدة 3 سنوات تنفيذًا لأعمال إنشاء محطة وادى النيل بالخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق.

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية: فتح تحقيق فى بتر يد طفلة بالمنوفية .. فيديو

في ذكرى وفاته.. عبدالمنعم مدبولي أول فنان عربي تذكره دائرة المعارف النمساوية

ما حكم أخذ فوائد البريد

شاهد .. بيع بنزين وسولار للتكاتك بأسعار أغلى فى الطالبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

محمد ممدوح هاشم: حزين لتجاهل فوزي بدوي أبطال أوروبا

مفاجأة سعيدة لعشاق القهوة

لقاءات السيسي ومتابعة امتحانات الثانوية أهم ما تناولته صحف اليوم

أسامة نبيه يكشف سبب خلاف جهاز المنتخب مع حسام غالي

رسميا .. بيراميدز يتعاقد مع علي جبر

موقع يمني: الفنادق القطرية تبحث عن نزلاء عقب تراجع الزوار

أمين الفتوى: يجوز الصلاة بعد الاغتسال دون وضوء بـ3 شروط.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

فيديو

13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى
كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة
سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها
أشهر سائقة ميكروباص بالمقطم: حصلت على ليسانس حقوق وأعمل منذ عمر 5 سنوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟