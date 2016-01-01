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محافظات

تسمم 9 أشخاص تناولوا لبن رايب في سوهاج

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:13 ص
مستشفي البلينا المركزي
مستشفي البلينا المركزي
خالد رياض
استقبل مستشفى البلينا بسوهاج تاجر ماشية وزوجته و7 أطفال أبنائه مصابين بحالة إعياء لتناولهم لبن رايب منزلي فاسد.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من مستشفى البلينا بوصول كل من حمام.ح.أ،35 عامًا تاجر ماشية، زوجته إخلاص.ف،27 عاما ربة منزل، و7 أطفال "أنجال المذكورين" ويقيمون بناحية زرابي برخيل دائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقيء مستمرة إدعاء تناول طعام فاسد.

بسؤال الأول قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما فاسدا بالمنزل لبن رايب منزلي، ونفي الشبهة الجنائية، وصرح لهم بالخروج عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4015 إداري وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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