حملات لضبط نباشي القمامة بحي ثان الزقازيق.. صور

تقوم رئاسة حي ثان الزقازيق، بحملات شبه يومية لضبط "نباشين القمامة"، من عربات الكارو والتحفظ عليهم وتحرير محاضر بيئة ضد المخالفين.



وأوضح بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لقرار محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد بضبط عربات الكارو والتروسيكلات التى يقوم أصحابها ببعثرة القمامة بالشوارع بغرض فرزها.



وقال العقيد أحمد الهواري رئيس حي ثان الزقازيق إن القانون يحظر العبث بالقمامة أو المخلفات الموجودة في الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء كانت في الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب علي ذلك بعثرة مكوناتها.



وأضاف في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه وفقا للقانون أيضًا لا تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقًا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس.