ضبط قطع أثرية بحوزة فلاح في المنيا

تمكنت مباحث الآثار بمحافظة المنيا من ضبط عددا من القطع الأثرية داخل منزل فلاح في إحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة، وتحرر له المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات.



وكانت معلومات قد وردت إلى شرطة السياحة والآثار في المنيا، معلومات بحيازة "رضا . م . س – 50 عاما" فلاح ويقيم داخل إحدى قرى مركز بني مزار عددا من القطع الأثرية، وبإجراء التحريات تم التأكد من المعلومات وأن الفلاح عرض القطع الأثرية للبيع.



وبتقنين الإجراءات تم الدفع بمصادر سرية، وتم مداهمة منزل الفلاح وضبطه وبحوزته إناء كانوبي من البازلت الاسود وأنيية من الجرانيت وتمثال من الحجر الجيري وتحرر له المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقياقت.