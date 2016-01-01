إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

نشرت الفنانة التونسية درة زروق، عددا من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"،خلال تجولها في أحد القصور والشوارع في تونس.



ظهرت درة بإطلالة بسيطة، مرتدية فستانا أبيض متوسط الطول، تميز التصميم بالبساطة والبعد عن التكلف والمبالغة، ونسقت معه حذاء صيفى أنيق باللون الأبيض.



واعتمدت الفنانة التونسي على شعرها المنسدلا على كتفيها ،وأختارت مكياجا هادئا أبرز جمال ملاحها الجذابة، وبالإضافة إلى ذلك أرتدت بعض الإكسسوارات البسيطة المتناسقه مع إطلالتها الناعمة.