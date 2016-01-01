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حوادث

حبس 6 تجار بانجو وحشيش بشبرا الخيمة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:26 ص
محاكمات - ارشيفية
محاكمات - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
امرت نيابة شبرا الخيمة بحبس 6 من تجار المخدرات 4 ايام على ذمة التحقيق بعد ما تم ضبطهم وبحوزتهم 750 جرام بانجو و3 طرب حشيش و3 مطواة.

وكانت حملة أمنية بالقليوبية قد تمكنت من ضبط "هشام.ع" 32 سنة، و"خالد.ح" 26 سنة، و"جمال.ع" 32 سنة، و"ياسر.م" 27 سنة، و"عبدالنعيم .ع" 34 سنة، و"محمد.ح" 25 سنة وجميعهم عاطلين بمدينة شبرا الخيمة.

وعثر بحوزتهم على 750 جرام بانجو و3 طرب حشيش و3 مطواة واعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتولت التحقيق.

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