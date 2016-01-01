القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة فيلات المنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الفيلات السكنية بالمنيا.



تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير الأمن، إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائي بالمديرية تلقيه بلاغا من ضباط مباحث قسم شرطه المنيا الجديدة من حسام الدين ح ب ٥٧ سنه ومقيم دائرة قسم المنيا باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية وأدوات منزلية من داخل الفيلا الخاصة به الكائنة دائرة القسم عن طريق كسر الباب ولم يتهم أحدا بذلك.



وبتكثيف التحريات السرية وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة تبين تواجد سيارة ربع نقل محمل عليها بعض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالكشف عنها بالحاسب الالى تبين أنها تخص محمد س ٢٩ سنه عاطل ومقيم دائرة قسم المنيا الجديدة تم ضبطه



وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من: على م ع ١٦ سنه عاطل وعبدالرحمن س ١٦ سنه عاطل، ومحمد ي ح ١٦ سنه عاطل (مقيمون دائرة قسم المنيا الجديدة ).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه بالتحريات أقرو بصحتها وأرشدو عن المسروقات بمسكن مالك السيارة والمتهم الثانى وهى عبارة عن ٢ مكنسة كهربائية – شواية كهربائية – جهاز كاسيت- سماعة كبيرة الحجم – عدد 6 ساعة يد – 13 صينية مختلفة الأحجام – ماكينة ايس كريم – حقيبة أطقم ملاعق وشوك وسكاكين – عدد 5 زجاجات عطور – 2 كاميرا ديجيتال- عدد 2 نظارة شمسية – حافظة نقود بها مجموعة من العملات القديمة مختلفة الفئات وبعرضها على المبلغ تعرف عليها.



وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.