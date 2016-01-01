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محافظات

إقبال كبير على اختبارات القدرات في كليات جامعة بنها

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:19 ص
الدكتور السيد يوسف
الدكتور السيد يوسف القاضي
إبراهيم الهوارى
شهدت جامعة بنها إقبالا ملحوظا من الطلاب الجديد لأداء اختبارات قدرات القبول بكليات الفنون التطبيقية والتربية النوعية والتربية الرياضية.

وقال الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، في بيان، إن عدد الذين أدوا امتحانات القدرات في ثلاث كليات بجامعة بنها بلغ 1603 طلّاب وطالبات في كليات التربية الرياضية، والتربية النوعية، والفنون التطبيقية حيث أدى 221 طالبًا وطالبة اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية 190 منهم في قسم التربية الفنية، و31 في قسم التربية الموسيقية، وأدى 367 طالبًا اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية.

وأشار إلى أنه تقدّم 1800 طالب وطالبة لأداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية أدى منهم 1015 الاختبارات، وتقوم الكلية في الوقت الراهن بتحديد مواعيد لأداء 785 طالبًا وطالبة للاختبارات مضيفا ان الاختبارات قد بدات في كليات جامعة بنها الثلاث في الثالث من الشهر الجاري، وتنتهي يوم الإثنين 23 من نفس الشهر.

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