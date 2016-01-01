اكتشف أبرز أعراض وأسباب الأمراض المناعية والروماتيزم



كذلك تعتبر "الذئبة الحمراء" والالتهاب الناتج عنها من أشهر الأمراض حيث يؤثر على العديد من المناطق كالقلب والمفاصل والكلى والدماغ وهو الأكثر انتشارا عند النساء.



أما المرض الأخير هو مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وهو التهاب يؤثر على الأمعاء والقولون ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي ولكن عادة يحدث في الأمعاء الدقيقة والقولون.

قال الدكتور إبراهيم سلام، استشاري الأمراض المناعية والروماتيزم، إن أسباب الروماتيزم والأمراض المناعية متعددة وهي عبارة عن خلل يفشل الجهاز المناعي في التفرقة بين أنسجة الجسم وخلاياه وبين الأنسجة الغريبة فتؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة.وأضاف "سلام" خلال تصريحات صحفية أن هناك 4 أسباب تؤدي للأمراض المناعية وهي العدوى البكتيرية أو الفيروسية، وبعض الآثار الجانبية من بعض الأدوية، والسموم الكيماوية، والملوثات البيئية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 نوعا من أمراض المناعة الذاتية المحتملة، ومن أكثر المناطق لتي تصاب بها هي المفاصل والعضلات، وخلايا الدم الحمراء، والأوعية الدموية، والأنسجة الضامة.وأوضح سلام أن من أشهر الأمراض المناعية الذاتية هو التهاب المفاصل الروماتويدي وهو التهاب مزمن في بطانة المفاصل مما يؤدي إلى ألم وتورم في اليدين والقدمين، ويمكن أن يؤثر على أي شخص وتعتبر النساء الأكثر عرضة للإصابة ومن الممكن أن يؤثر على أعضاء أخرى في الجسم مثل الجلد والعينين والرئتين والأوعية الدموية ومن أشهر أعراضه ألم شديد وتورم في المفاصل.