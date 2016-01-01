ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رشا مجدي عن تحرير طفل الشروق: 1000 سلام وتحية للشرطة.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
شيماء مجدى
علقت الإعلامية رشا مجدي‘ على حادثة خطف الطفل "هشام سامي" بمدينة الشروق منذ 5 أيام، قائلة إنها شغلت الرأي العام المصري ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت "مجدي" خلال حلقتها في برنامج «صباح البلد» على صدى البلد، اليوم الإثنين، إلى أنه كان هناك تحرك سريع من قبل رجال الشرطة الشرفاء وسرعة استجاباتهم التي تصل إلى حد التضحية بأرواحهم في سبيل حماية الشعب المصري.

ووجهت رشا مجدي "1000 تحية لكل رجال وزارة الداخلية الذين نجحوا في تحرير الطفل وإعادته لحضن أسرته والقبض على عدد من المتهمين بخطفه، فضلا عن استرداد مبلغ الفدية".

ترشيحاتنا

محمد ممدوح هاشم: حزين لتجاهل فوزي بدوي أبطال أوروبا

ملحمة بطولية للعاملين بمستشفى الحسين: فدينا المرضى بنفسنا في الحريق

شاهد .. عملية إنقاذ 12 طفلا محتجزين داخل كهف فى تايلاندا

فرد الشعر دون كرياتين أو بروتين فى دقائق

أشهر سائقة ميكروباص بالمقطم: حصلت على ليسانس حقوق وأعمل منذ عمر 5 سنوات

حدث في مثل هذا اليوم 9 يوليو

تصادم 6 سيارات وكسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات بشوارع القاهرة

هزتان أرضيتان تضربان إسرائيل

أول تعليق لـ وليد فواز بعد زواجه من هذه الفنانة

برلماني يكشف عن مخرج قانوني لعقوبة البناء بالأرض الزراعية

هبة صالح: نافست على الذهب رغم تعرضي لنزيف في المعدة .. فيديو

بيراميدز يقترب من ثنائي المصري مقابل 65 مليونا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

فيديو

أنا من سكة وأنت من سكة يحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب
13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى
كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة
سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟