رشا مجدي عن تحرير طفل الشروق: 1000 سلام وتحية للشرطة.. فيديو

علقت الإعلامية رشا مجدي‘ على حادثة خطف الطفل "هشام سامي" بمدينة الشروق منذ 5 أيام، قائلة إنها شغلت الرأي العام المصري ومواقع التواصل الاجتماعي.



ولفتت "مجدي" خلال حلقتها في برنامج «صباح البلد» على صدى البلد، اليوم الإثنين، إلى أنه كان هناك تحرك سريع من قبل رجال الشرطة الشرفاء وسرعة استجاباتهم التي تصل إلى حد التضحية بأرواحهم في سبيل حماية الشعب المصري.



ووجهت رشا مجدي "1000 تحية لكل رجال وزارة الداخلية الذين نجحوا في تحرير الطفل وإعادته لحضن أسرته والقبض على عدد من المتهمين بخطفه، فضلا عن استرداد مبلغ الفدية".