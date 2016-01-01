صحة الأقصر تفوز بدرع تميز الوزارة

أعلنت مدرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر حصولها على درع التميز من إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالقاهرة، وذلك تقديرًا لجهود المديرية فى إيصال الخدمة الطبية والصحية للمواطنين من خلال تسيير قوافل طبية فى مختلف قطاعات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، وإتقان العمل والسرعة فى توفير حلول للمشكلات التى تواجه المنشآت الصحية بالمحافظة، وسرعة إرسال البيانات وما يخص المواطن فى القطاع الصحى.



وبحسب بيان، اليوم الاثنين، أشاد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بهذا التفوق الذي يدل علي مواصلة العمل لتقديم خدمة طبية متميزة لائقة بأهالى المحافظة.



وقدم وكيل الوزارة الشكر لكل فريق العمل بالقطاع الصحى علي المجهود المبذول والتفوق الملموس متمنيًا لهم دوام التقدم.