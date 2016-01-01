ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بقليوب

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى يضم عاطلين للاتجار في المواد المخدرة على عملائهم بمختلف المناطق بمدينة قليوب.



وتلقى اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا بالواقعة توصلت التحريات الى انه اثناء قيام النقيب محمد السيسي معاون مباحث مركز قليوب بمتابعة الحالة الامنية تمكن من ضبط "محمد.م.ع" و"محمود .ز.ح" وبحوزتهما نصف كيلو حشيش ومبلغ مالي بقصد الاتجار.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم بمختلف المناطق بمركز قليوب وتولت النيابة التحقيق.