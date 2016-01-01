حبس 3 متهمين استولوا على 50 ألف جنيه في سطو مسلح بالشرقية

أصدرت نيابة أبو حماد اليوم الاثنين، قرارا بحبس 3 متهمين اشتركوا مع آخرين في ارتكاب واقعة سطو مسلح على سيارة بمركز أبو حماد ما أسفر عن مقتل سائق وإصابة آخر وتمكنوا من الاستيلاء على 50 ألف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيق.



وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا من كلًا من " محمد ق ع " 38 عاما تاجر مواشي و"عبد السلام ا أ " 45 عاما تاجر مواشي مقيمان الجعفريه مركز أبوحماد و" الهادي ص م " 67 عاما تاجر مواشي و" رضا ا ص م " 30 عاما تاجر مواشي مقيمان الأسدية مركز أبوحماد بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون ثلاث دراجات بخاريه أحدهم يحمل بندقيه آلية بإطلاق أعيره ناريه وإستيقافهم والاستيلاء علي مبلغ مالي قدره (50000 ) جنيه حال استقلالهم السياره رقم ر ل ج 6791 نقل شيفروليه أمام قرية هدى شعراوى مركز أبو حماد اصابت مستقلي السياره رقم د ب س 8795 نقل القادمه بالطريق المقابل وهم كلا من " شعبان أ ع " 47 عاما سائق ومقيم الاسديه أبو حماد بطلق ناري بالرقبه من الناحيه اليمني تم نقله لمستشفي ابوحماد وتوفي فور وصوله المستشفى و"أحمد ج س " 26 عاما سائق ومقيم العزازي مركز أبوحماد بطلق ناري بالكتف الايمن تم نقله لمستشفي أبوحماد لعمل اللازم له طبيا .



على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ومباحث مركز أبو حماد وتوصلت الجهود إلى أن مرتكبي الواقعه كلا من " نادر م ع " وشهرته ( يوسف ) 22 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيه رقم 4876/2018 ادارى مركز بلبيس " سرقه بالاكراه " .و"محمود ع م ع " وشهرته ( محمود السويركى ) 20 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيه رقم 4876/2018 إداري مركز بلبيس " سرقه بالاكراه " .و"حسن ع م ع س " وشهرته ( حسن السويركى ) 20 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيه رقم 4876/2018 ادارى مركز بلبيس " سرقه بالاكراه " و" محمود ا إ ف " وشهرته ( القذافى ) 25 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطه واحضاره فى قضايا سرقة بالإكراة و" محمود م ح م " وشهرته ( محمود الزونجى ) 25 عاما عاطل ومقيم السعادات - بلبيس والسابق اتهامه فى عدد ( 7 قضايا ما بين .. مخدرات - سرقه بالاكراه - سلاح وذخيره - شروع فى قتل - استعراض قوه )و" محمود أ م أ " 23 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس.



عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية وعده أكمنه ثابته ومتحركه من ضباط فريق البحث مدعومين بمجموعات قتاليه من اداره قوات الأمن بمحل اقامتهم وأماكن ترددهم بالتنسيق وفرع الامن العام أسفرت عن ضبط المتهمين الاول والثانى والثالث حال استقلالهم عدد ( 2 ) دراجه بخاريه بدون لوحات معدنيه "المستخدمتان في ارتكاب الواقعه" بقريه بساتين بركات وبحوزه المتهم الأول سلاح نارى عباره عن ( بندقيه اليه ) وبحوزه المتهم الثانى سلاح نارى عباره عن ( بندقيه اليه ) وبحوزه الثالث سلاح ابيض ( مطواه ) .



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعه حيث اتفقوا مع باقى المتهمين على سرقه إحدى السيارات كرها عن قائدها لمرورهم بضائقه مالية وأعدوا لذلك الاسلحه الناريه المضبوطه وتوجهوا سويا بالاشتراك و باقي المتهمين الى طريق بلبيس / ابو حماد وقاموا باستيقاف احدى السيارات عقب اطلاق اعيره ناريه واستولوا على المبلغ المالى من مستقليها وأنه اثناء إطلاق الاعيره الناريه تصادف مرور احدي السيارات النقل بذات الطريق اصابت مستقليها وأدت الي وفاه أحدهم، وجرى التحفظ علي المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.