ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس 3 متهمين استولوا على 50 ألف جنيه في سطو مسلح بالشرقية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:20 ص
محاكمات - ارشيفية
محاكمات - ارشيفية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
أصدرت نيابة أبو حماد اليوم الاثنين، قرارا بحبس 3 متهمين اشتركوا مع آخرين في ارتكاب واقعة سطو مسلح على سيارة بمركز أبو حماد ما أسفر عن مقتل سائق وإصابة آخر وتمكنوا من الاستيلاء على 50 ألف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا من كلًا من " محمد ق ع " 38 عاما تاجر مواشي و"عبد السلام ا أ " 45 عاما تاجر مواشي مقيمان الجعفريه مركز أبوحماد و" الهادي ص م " 67 عاما تاجر مواشي و" رضا ا ص م " 30 عاما تاجر مواشي مقيمان الأسدية مركز أبوحماد بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون ثلاث دراجات بخاريه أحدهم يحمل بندقيه آلية بإطلاق أعيره ناريه وإستيقافهم والاستيلاء علي مبلغ مالي قدره (50000 ) جنيه حال استقلالهم السياره رقم ر ل ج 6791 نقل شيفروليه أمام قرية هدى شعراوى مركز أبو حماد اصابت مستقلي السياره رقم د ب س 8795 نقل القادمه بالطريق المقابل وهم كلا من " شعبان أ ع " 47 عاما سائق ومقيم الاسديه أبو حماد بطلق ناري بالرقبه من الناحيه اليمني تم نقله لمستشفي ابوحماد وتوفي فور وصوله المستشفى و"أحمد ج س " 26 عاما سائق ومقيم العزازي مركز أبوحماد بطلق ناري بالكتف الايمن تم نقله لمستشفي أبوحماد لعمل اللازم له طبيا .

على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ومباحث مركز أبو حماد وتوصلت الجهود إلى أن مرتكبي الواقعه كلا من " نادر م ع " وشهرته ( يوسف ) 22 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيه رقم 4876/2018 ادارى مركز بلبيس " سرقه بالاكراه " .و"محمود ع م ع " وشهرته ( محمود السويركى ) 20 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيه رقم 4876/2018 إداري مركز بلبيس " سرقه بالاكراه " .و"حسن ع م ع س " وشهرته ( حسن السويركى ) 20 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيه رقم 4876/2018 ادارى مركز بلبيس " سرقه بالاكراه " و" محمود ا إ ف " وشهرته ( القذافى ) 25 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطه واحضاره فى قضايا سرقة بالإكراة و" محمود م ح م " وشهرته ( محمود الزونجى ) 25 عاما عاطل ومقيم السعادات - بلبيس والسابق اتهامه فى عدد ( 7 قضايا ما بين .. مخدرات - سرقه بالاكراه - سلاح وذخيره - شروع فى قتل - استعراض قوه )و" محمود أ م أ " 23 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس.

عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية وعده أكمنه ثابته ومتحركه من ضباط فريق البحث مدعومين بمجموعات قتاليه من اداره قوات الأمن بمحل اقامتهم وأماكن ترددهم بالتنسيق وفرع الامن العام أسفرت عن ضبط المتهمين الاول والثانى والثالث حال استقلالهم عدد ( 2 ) دراجه بخاريه بدون لوحات معدنيه "المستخدمتان في ارتكاب الواقعه" بقريه بساتين بركات وبحوزه المتهم الأول سلاح نارى عباره عن ( بندقيه اليه ) وبحوزه المتهم الثانى سلاح نارى عباره عن ( بندقيه اليه ) وبحوزه الثالث سلاح ابيض ( مطواه ) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعه حيث اتفقوا مع باقى المتهمين على سرقه إحدى السيارات كرها عن قائدها لمرورهم بضائقه مالية وأعدوا لذلك الاسلحه الناريه المضبوطه وتوجهوا سويا بالاشتراك و باقي المتهمين الى طريق بلبيس / ابو حماد وقاموا باستيقاف احدى السيارات عقب اطلاق اعيره ناريه واستولوا على المبلغ المالى من مستقليها وأنه اثناء إطلاق الاعيره الناريه تصادف مرور احدي السيارات النقل بذات الطريق اصابت مستقليها وأدت الي وفاه أحدهم، وجرى التحفظ علي المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.

ترشيحاتنا

التمويل العقارى: لن نطرح شقق إعلان العاشر حاليا والسعر يتجاوز 220 ألف جنيه

تسمم 9 أشخاص تناولوا لبن رايب في سوهاج

موقع يمني: الفنادق القطرية تبحث عن نزلاء عقب تراجع الزوار

برلماني يكشف عن مخرج قانوني لعقوبة البناء بالأرض الزراعية

13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى

حدث في مثل هذا اليوم 9 يوليو

بث مباشر.. فرق إنقاذ فتية الكهف تواصل إخراج بقية العالقين

6 علامات صادمة تدل على إصابتك بسرطان الثدي

كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة

حكم تعليق لافتات بأسماء المتوفّين على المقابر

صحيفة إماراتية تكشف سببا مهما وراء المقاطعة العربية لقطر

سفير قطري لـ إسرائيل: حماس الآن أقوى.. والحرب القادمة مدمرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

فيديو

أنا من سكة وأنت من سكة يحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب
13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى
كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة
سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟