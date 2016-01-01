داليا أيمن: الشائعات بعد اختطاف طفل الشروق شكلت خطرًا على حياته

أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن رجال الشرطة رجال أفعال لا أقوال، لافتًة إلى أن كم الشائعات التي خرجت عقب عملية اختطاف طفل الشروق كانت كفيلة بتدمير حياة أسرة بالكامل.



وتابعت داليا في حلقتها خلال برنامج «صباح البلد» على صدى البلد ، بالرغم من أن السوشيال ميديا لعب دورا كبيرا في تسليط الضوء على عملية الخطف، لكن في الوقت ذاته خرجت شائعات قد تمثل خطورة على حياة الطفل.



وطالبت أيمن بعدم ترديد الشائعات بدون أدلة وبراهين ،مناشدًة بأهمية الحرص أثناء التعامل مع مثل هذه القضايا ،وترك رجال الشرطة حرية التصرف بهدوء .



ووجهت الإعلامية داليا ايمن، التحية لرجال الشرطة ولكل شخص حريص على أمنها وامن وسلامة شعبها