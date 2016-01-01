ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

داليا أيمن: الشائعات بعد اختطاف طفل الشروق شكلت خطرًا على حياته

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
شيماء مجدى
أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن رجال الشرطة رجال أفعال لا أقوال، لافتًة إلى أن كم الشائعات التي خرجت عقب عملية اختطاف طفل الشروق كانت كفيلة بتدمير حياة أسرة بالكامل.

وتابعت داليا في حلقتها خلال برنامج «صباح البلد» على صدى البلد ، بالرغم من أن السوشيال ميديا لعب دورا كبيرا في تسليط الضوء على عملية الخطف، لكن في الوقت ذاته خرجت شائعات قد تمثل خطورة على حياة الطفل.

وطالبت أيمن بعدم ترديد الشائعات بدون أدلة وبراهين ،مناشدًة بأهمية الحرص أثناء التعامل مع مثل هذه القضايا ،وترك رجال الشرطة حرية التصرف بهدوء .

ووجهت الإعلامية داليا ايمن، التحية لرجال الشرطة ولكل شخص حريص على أمنها وامن وسلامة شعبها

ترشيحاتنا

ملحمة بطولية للعاملين بمستشفى الحسين: فدينا المرضى بنفسنا في الحريق

أول دكتورة في الجسيمات النووية : لم أستطع العمل في مصر

حملات لضبط نباشي القمامة بحي ثان الزقازيق.. صور

شاهد .. عملية إنقاذ 12 طفلا محتجزين داخل كهف فى تايلاندا

رشا مجدي: شائعات مواقع التواصل الاجتماعي بتخرب بيوت.. فيديو

صدى البلد في منزل الطفل المختطف بالشروق..المستشار فايز مليكة:المتهمون خطفوا حفيدي لحظة مشاهدتي لمباريات كأس العالم ..نجلتي لاحقت المتهمين ولم تستطع إنقاذه..والطفل: بحب الشرطة علشان أنقذتني

اتحاد الصناعات: 8% زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية.. فيديو

فيديو جراف ..ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. اليوم

حملة تبرعات لإصلاح ما أفسده مشجعو المونديال فى بريطانيا

ضبط قطع أثرية بحوزة فلاح في المنيا

رسميا .. بيراميدز يتعاقد مع علي جبر

المصريين الأحرار يعقد جلسات استماع حول لائحة قانون" ذوى الإعاقة"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

فيديو

أنا من سكة وأنت من سكة يحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب
13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى
كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة
سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟