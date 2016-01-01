شاهد.. صاعقة كهربائية كادت تنهي حياة سائق

ضربت صاعقة كهربائية شوارع مدينة يكاترينبورغ بروسيا، كادت أن تنهي حياة أحد السائقين على الطريق، حيث قام بتصوير بداية الحادثة كمقطع فيديو.



ويوضح الفيديو اللحظات الأولى من الصاعقة، حيث فوجئ السائق خلال تجوله بالشارع بسيارته، بصاعقة تضرب الأسلاك الكهربائية لينبعث منها الشرارة، كادت أن تحرقه، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".



ولكن السائق تعامل مع الأمر بهدوء، حيث مر بكل سلسة وهدوء من الشرار المنهمر، حتى لا يضغط على فرامل السيارة فجأة ويتسبب بحادث مروري.



