رشا مجدي: شائعات مواقع التواصل الاجتماعي بتخرب بيوت.. فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن لمواقع التواصل الاجتماعي دور إيجابي في تسليط الضوء على بعض الأمور والقضايا الهامة.



وحذرت مجدي في حلقتها خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على صدى البلد، اليوم الإثنين، من ترديد الشائعات والاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أن "الكلمة كالسيف".



وأوضحت رشا مجدي، أن الإشاعات وترديدها دون علم وأدلة، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى هدم بيوت بأكملها ،مطالبة بضرورة توخى الحذر عند نشر بعض الأخبار أو المعلومات أو الصور على السوشيال ميديا وضرورة التحقق من صحتها.